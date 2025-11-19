СМИ: новый план Трампа по Украине состоит из 28 пунктов

Ряд западных СМИ сообщает о разработке мирного плана по Украине, который, по информации NBC News, уже одобрил Трамп. Документ состоит из 28 пунктов.

Как пишет Financial Times, план предусматривает отказ Украины от части территорий, сокращение украинской армии минимум вдвое, отказ Киева от ключевых видов вооружений и прекращение военной помощи от США. Reuters добавляет: среди условий - признание Украиной русского языка государственным и прекращение гонений на РПЦ. Кроме того, США и другие страны должны признать Крым и Донбасс законными территориями России. The Economist пишет о таких подробностях, как недопущение иностранных войск в Украину и отсутствие у нее дальнобойного оружия.

Как информирует Financial Times, Зеленский выразил крайнее недовольство этими условиями. Намеченная было встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом, сорвалась. Теперь ход за Зеленским, заявил порталу Axios источник в Белом доме.

В Кремле не подтвердили участия России в разработке плана, однако сообщили, что Москва открыта к продолжению переговоров по Украине.