СМИ: польское сельское хозяйство на грани катастрофы из-за непогоды
Автор:Редакция news.by
Польское сельское хозяйство на грани катастрофы. Весенние заморозки, летние штормы, град, проливные дожди и ветры уничтожили урожай на миллионы долларов, сообщают СМИ.
Так, в Нижней Силезии из-за погодных аномалий пострадало свыше 350 ферм; более 2,5 тысяч хозяйств остались без урожая в Великопольском воеводстве; в Поморском воеводстве стихия уничтожила 21 тысячу гектаров посевов; из Люблинского воеводства поступило более 9 тысяч заявлений от аграриев с просьбой о финансовой поддержке.
Своевременных действий от своих властей фермеры не дождались. Многие из-за тяжелых погодных условий лишились источника дохода. Они уповают на Еврокомиссию, которая так же, как и Варшава, с обещанной финансовой помощью не спешит.