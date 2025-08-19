СМИ: польское сельское хозяйство на грани катастрофы из-за непогоды

Польское сельское хозяйство на грани катастрофы. Весенние заморозки, летние штормы, град, проливные дожди и ветры уничтожили урожай на миллионы долларов, сообщают СМИ.

Так, в Нижней Силезии из-за погодных аномалий пострадало свыше 350 ферм; более 2,5 тысяч хозяйств остались без урожая в Великопольском воеводстве; в Поморском воеводстве стихия уничтожила 21 тысячу гектаров посевов; из Люблинского воеводства поступило более 9 тысяч заявлений от аграриев с просьбой о финансовой поддержке.