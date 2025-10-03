СМИ: Саммит ЕС в Копенгагене показал его полный разлад

Неформальный саммит ЕС и встреча лидеров Европейского политического сообщества, которые состоялись в Копенгагене 1 и 2 октября, показали полный разлад и разногласия по всем вопросам повестки (перевооружение, использование активов РФ и поддержка Украины). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету IL Fatto quotidiano, которая цитирует высказывания разных лидеров на саммите.

В частности, отмечается твердое возражение Венгрии против приема Украины в ЕС, а также отказ Будапешта и Братиславы от введения эмбарго на российские энергоресурсы. Этот фланг евроскептиков может быть укреплен после выборов в Чехии, где победу прочат кандидату, разделяющему критическое отношение двух соседних стран к военной поддержке Киева. Никакого решения не принято и о кредите Украине за счет замороженных российских активов, отмечает газета.

"В Копенгагене мы видели разногласия в ЕС по перевооружению, российским активам и поддержке Украины", - пишет издание. Ее обозреватель Стефано де Бозио в связи с обсуждаемым вопросом об использовании замороженных активов РФ напоминает историю о конфискации Соединенными Штатами иранских суверенных фондов после исламской революции 1979 года. Он пишет, что тогда арбитражный трибунал постановил вернуть конфискованное с процентами, и это было сделано в 2015 году при администрации Барака Обамы, причем наличными из-за невозможности банковских переводов вследствие санкций.