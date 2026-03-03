Смотреть онлайнПрограмма ТВ
СМИ сообщают о возможном убийстве нового министра обороны Ирана

Информация стремительно распространяется в социальных сетях и ряде СМИ.

Маджид ибн аль-Реза лишь накануне был назначен исполняющим обязанности главы оборонного ведомства. Он мог быть убит в результате новых ударов, но официального подтверждения пока нет.

Тем временем Тегеран заявил о нанесении ударов по десятку пунктов управления США в Бахрейне. Среди уничтоженных целей на авиабазе числятся центр управления воздушным движением, топливные баки для заправки самолетов, а также здание, в котором размещались высокопоставленные американские военные.

