СМИ сообщают о возможном убийстве нового министра обороны Ирана
Автор:Редакция news.by
Информация стремительно распространяется в социальных сетях и ряде СМИ.
Маджид ибн аль-Реза лишь накануне был назначен исполняющим обязанности главы оборонного ведомства. Он мог быть убит в результате новых ударов, но официального подтверждения пока нет.
Тем временем Тегеран заявил о нанесении ударов по десятку пунктов управления США в Бахрейне. Среди уничтоженных целей на авиабазе числятся центр управления воздушным движением, топливные баки для заправки самолетов, а также здание, в котором размещались высокопоставленные американские военные.
Фото: РИА Новости