СМИ: Тегеран представил США доказательства отсутствия намерений получить ядерное оружие

В Женеве продолжаются переговоры делегаций Ирана и США по ядерному досье. Пока ни одна из сторон не комментировала их ход. Однако, как отмечают СМИ, пока договориться не удалось. Сообщается, что США потребовали от Тегерана демонтировать три своих основных ядерных объекта и передать весь обогащенный уран.