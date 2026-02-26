3.75 BYN
СМИ: Тегеран представил США доказательства отсутствия намерений получить ядерное оружие
Автор:Редакция news.by
В Женеве продолжаются переговоры делегаций Ирана и США по ядерному досье. Пока ни одна из сторон не комментировала их ход. Однако, как отмечают СМИ, пока договориться не удалось. Сообщается, что США потребовали от Тегерана демонтировать три своих основных ядерных объекта и передать весь обогащенный уран.
При этом Вашингтон предлагает в обмен лишь минимальное смягчение санкций. Иран же, по информации СМИ, предложение отклонил, в ответ допустив заморозку обогащения урана на ограниченный период. Также отмечается, что Тегеран представил американцам доказательства отсутствия намерений получить ядерное оружие.