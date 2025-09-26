СМИ: Тони Блэр будет временно управлять сектором Газа после окончания военных действий

Издание Economist уверяет, что Тони Блэр - экс-премьер Великобритании - возглавит международную администрацию, которая будет временно управлять сектором Газа после окончания военных действий.



Речь о создании органа Международной переходной администрации Газы, которая получит мандат ООН на пять лет. Инициатива - часть более широкого плана, разработанного Блэром совместно с зятем президента США Кушнером.



В сентябре они представили в Белом доме проект восстановления Газы, предполагающий временное переселение палестинцев, исключение ХАМАС и Палестинской национальной администрации, а также передачу управления коалиции региональных игроков в первую очередь Эмиратам и Саудовской Аравии. Как сообщает издание, финансировать работу нового ведомства готовы страны Персидского залива.