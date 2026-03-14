СМИ: У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики

Власти Израиля уведомили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает издание Semafor, ссылаясь на источники американских официальных лиц.

Журналисты уточняют: Израиль начал войну с Ираном, уже имея малый запас ракет-перехватчиков, поскольку израсходовал их еще во время 12-дневной войны в 2025 году. Впрочем, для Белого дома нехватка арсенала не стала неожиданностью: "Это то, чего мы ожидали и что предвидели", - заявил изданию один из американских чиновников.