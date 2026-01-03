3.71 BYN
СМИ: в Германии решили вернуть пригодных к военной службе украинских мужчин на родину
Автор:Редакция news.by
В Германии украинцам уже не рады. У властей лопнуло терпение: там намерены вернуть пригодных к военной службе украинских мужчин на родину. Об этом пишут местные СМИ.
Масштабной департации в 2026 году намерена добиваться фракция Христианско-социального союза. Меры коснутся и сокращения соцвыплат для подлежащих депортации до конституционного минимума. Предлагается создать центры выезда по всей ФРГ и отдельный терминал в аэропорту Мюнхена.
Также депортация коснется беженцев из Сирии и Афганистана.