СМИ: В Израиле из тюрьмы выпустят 183 палестинских заключенных

Управление тюрем Израиля развернуло процесс выпуска палестинских заключенных на свободу в рамках сделки по возвращению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

По его данным, заключенных выводят из тюрьмы "Офер" и начинают размещать в автобусах, готовя их к транспортировке к местам освобождения.

Телеканал N12 со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что автомобили Красного Креста прибыли к месту запланированной передачи представителям комитета радикалами трех похищенных в центральной части сектора Газа.