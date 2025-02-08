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СМИ: В Израиле из тюрьмы выпустят 183 палестинских заключенных
Управление тюрем Израиля развернуло процесс выпуска палестинских заключенных на свободу в рамках сделки по возвращению удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.
По его данным, заключенных выводят из тюрьмы "Офер" и начинают размещать в автобусах, готовя их к транспортировке к местам освобождения.
Телеканал N12 со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что автомобили Красного Креста прибыли к месту запланированной передачи представителям комитета радикалами трех похищенных в центральной части сектора Газа.
8 февраля в обмен на возвращение трех удерживаемых в секторе Газа заложников из израильских тюрем должны быть выпущены 183 палестинских заключенных.