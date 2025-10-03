3.69 BYN
СМИ: Варшава нарастила втрое траты на вооружение за 4 года
Автор:Редакция news.by
За последние 4 года Польша втрое увеличила свои военные расходы. Анализ трат провели СМИ.
Из отчетов следует, что в 2022 году Варшава на армию потратила 16,6 млрд долларов. Год спустя расходы возросли почти до 32 млрд - в два раза больше по сравнению с предыдущим периодом.
Но варшавский режим не остановился и на этом и в прошлом году поднял планку расходов еще на 6 млрд.
Текущий год ознаменовал собой новый рекорд почти в 50 млрд долларов военного бюджета. Остановится ли Польша на этом? Нет. В следующем году планируют потратить еще на 5 млрд больше.