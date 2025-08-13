СМИ: Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf76602-1b2a-4528-bc15-7d41ae35882d/conversions/e3f550a4-27a8-45e3-87a5-8d135a5ddbb8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Владимир Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

"Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - пишет таблоид.