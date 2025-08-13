3.72 BYN
СМИ: Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине
Автор:Редакция news.by
Владимир Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине 13 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.
"Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - пишет таблоид.
Канцлер Мерц в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, сообщил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.