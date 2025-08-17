Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Смоленская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки украинского БПЛА

Смоленская атомная электростанция работает в штатном режиме после попытки ВСУ атаковать ее с помощью беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале Смоленской АЭС.

"На данный момент в работе находятся все три энергоблока, которые позволяют обеспечить наш дом светом, теплом и уютом", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны и ФСБ России сообщали, что террористическую попытку атаковать объект атомной энергетики успешно пресекли и БПЛА перехватили в воздушном пространстве Смоленской области.

РоссияБПЛАатака БПЛА