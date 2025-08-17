3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Смоленская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки украинского БПЛА
Автор:Редакция news.by
Смоленская АЭС работает в штатном режиме после попытки атаки украинского БПЛАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7d091f-d572-442a-a516-b263b809a672/conversions/9d8e7ed5-b046-4ba7-bb9f-b353554a99f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7d091f-d572-442a-a516-b263b809a672/conversions/9d8e7ed5-b046-4ba7-bb9f-b353554a99f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7d091f-d572-442a-a516-b263b809a672/conversions/9d8e7ed5-b046-4ba7-bb9f-b353554a99f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7d091f-d572-442a-a516-b263b809a672/conversions/9d8e7ed5-b046-4ba7-bb9f-b353554a99f6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Смоленская атомная электростанция работает в штатном режиме после попытки ВСУ атаковать ее с помощью беспилотника. Об этом говорится в Telegram-канале Смоленской АЭС.
"На данный момент в работе находятся все три энергоблока, которые позволяют обеспечить наш дом светом, теплом и уютом", - говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны и ФСБ России сообщали, что террористическую попытку атаковать объект атомной энергетики успешно пресекли и БПЛА перехватили в воздушном пространстве Смоленской области.