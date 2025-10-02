Снижение преступности на 80-90 %: эксперт рассказал о фантастических результатах очистки городов США

В июне 2025 года президент США Дональд Трамп начал серию развертываний Национальной гвардии в американских городах, мотивируя это необходимостью борьбы с преступностью и беспорядками. Политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью" назвал эти меры "давно назревшим решением", подчеркнув их эффективность и политический подтекст.

"Это очень своевременное, давно назревшее решение. Впервые эту практику американский президент продемонстрировал на примере Лос-Анджелеса в июне 2025 года, введя туда силы Национальной гвардии в количестве 4 тыс. человек. У этих сил на вооружении были автоматические винтовки М4, пистолеты М17 и приказ "стрелять на поражение в случае сопротивления". Буквально в самые сжатые сроки они навели порядок на улицах Лос-Анджелеса. Чем вызвали резкий электоральный рост предпочтений жителей этого самого демократического штата", - отметил Юрий Воскресенский.

Политолог также оценил эффект в Вашингтоне: "Эта практика была распространена на Вашингтон. Вашингтон давно занимал первые места в криминальной хронике мира, как бы это абсурдно ни звучало. Ведь это административный квартал американского государства". По его словам, там присутствовали 800 военных, затем контингент увеличили до 2,2 тыс. представителей Национальной гвардии.

Юрий Воскресенский:

"Они обеспечили фантастические результаты! Уровень преступности в США в округе Колумбия, в Вашингтоне, снизился после проведенной операции, высылки всех этих маргинальных, криминальных элементов, посадки их в соответствующие учреждения пенитенциарной системы на 80-90 %".

Эксперт прогнозирует продолжение такой практики, которая, кстати, вызывает резкое неприятие со стороны руководителей Демократической партии США.

Особое внимание эксперт уделил Орегон: "Штат Орегон - один из самых проблемных штатов США. Штат и его столица Портленд фактически являются центром террористического движения "Антифа", BLM, наркотрафика".

Он также напомнил, что демократическое руководство и мэр Портленда распустили полицию, легализовали тяжелые запрещенные вещества. "В результате их потребление подскочило в два раза только за первый год. Шокирующая ситуация на улицах. И это требовало наведения порядка", - подчеркнул политолог.

"Дело в том, что даже сами жители, проживающие в штате Орегон, в 70 % административно-территориальных единиц приняли беспрецедентное решение о выходе из этого штата и присоединении к другим штатам. Это решение еще не утверждено. И, видимо, администрация штата будет его оспаривать в судебном порядке, - считает эксперт. - Но даже большинству жителей невыносимо терпеть этот правовой беспредел на улицах".

Отвечая на опасения о сопротивлении, политолог обратил внимание на смену власти. "Что касается какого-то сопротивления, эти все диванные воины, прежде всего, воюют в интернете, - обозначил он, добавив, что на улицы они выходили в период, когда власти не было. - Это была власть немощного Байдена, а вместо портрета Байдена в Белом доме даже сейчас висит автоматическая ручка. Это говорит о многом".

А сейчас власть есть. Представители Национальной гвардии и морские пехотинцы вооружены самым современным оружием. И при любой попытке сопротивления эти "торчки", "наркоши" и маргиналы будут уничтожены на месте. Юрий Воскресенский