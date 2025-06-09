Солдаты младше 25 лет вернутся в Россию

В Минобороны России заявили, что наконец начался обмен военнопленными, о котором Москва и Киев договорились в ходе стамбульских переговоров.

9 июня через Беларусь на родину вернутся российские солдаты младше 25 лет, которые находились в украинских тюрьмах. Освобождены, в свою очередь, и молодые вэсэушники.