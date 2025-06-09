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Солдаты младше 25 лет вернутся в Россию
В Минобороны России заявили, что наконец начался обмен военнопленными, о котором Москва и Киев договорились в ходе стамбульских переговоров.
9 июня через Беларусь на родину вернутся российские солдаты младше 25 лет, которые находились в украинских тюрьмах. Освобождены, в свою очередь, и молодые вэсэушники.
Накануне обмен казался маловероятным - украинские власти тормозят выполнение стамбульских договоренностей и, в частности, отказываются забирать тела своих погибших. Также сообщается, что российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая помощь.