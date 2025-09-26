Совет Безопасности ООН по инициативе Великобритании восстановил санкции против Ирана. Россия и Китай предлагали проголосовать за резолюцию, которая продлевала срок ядерной сделки еще на полгода, но поддержки не нашли.

Между тем, ни Москва, ни Пекин не намерены придерживаться жесткой санкционной политики, которую Запад решил возобновить в отношении Тегерана.

Иран, в свою очередь, отказывается от сотрудничества с международными структурами в сфере ядерного контроля, разрывает связи с МАГАТЭ. Запад явно сделал выбор в пользу эскалации конфликта: недавние американские и израильские бомбардировки очевидно показались многим эффективным инструментом реализации антииранской политики.