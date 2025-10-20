Совет ЕС согласовал поэтапный отказ от импорта российского газа

Совет Европейского союза согласовал отказ от импорта российского газа. Достигаться он будет поэтапно. С начала 2026 года будет воспрещаться заключение новых контрактов на покупку энергоносителей у России. А с 1 января 2028 года вступит в силу полный запрет на импорт.

Данное решение не получило поддержки всех стран Евросоюза. Однако для утверждения плана по отказу согласие всех не требовалось. Тем не менее, Совет ЕС предполагает, что Европа не сможет компенсировать поставки. В этой связи законодательный орган намерен продумать механизм приостановки собственного запрета на закупку российского газа.