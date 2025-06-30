"Союзмультфильм" сообщил о регистрации товарного знака "Чебубу"

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева проинформировала, что студия приняла решение зарегистрировать товарный знак "Чебубу" в целях борьбы с контрафактом. Ее цитирует ТАСС.

"Союзмультфильм" принял решение о регистрации товарного знака "Чебубу", чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году "Союзмультфильм" также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. "Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта - один из многочисленных вариантов", - заключила она.

Товарный знак получил название "Чебубу" по аналогии с "Лабубу" - названием плюшевых дизайнерских игрушек, которые набирают популярность в России.

Игрушку создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает их с 2019 года, но взлет популярности "Лабубу" начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.