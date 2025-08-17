Союзники Киева провели экстренную виртуальную встречу

После виртуальной встречи так называемой коалиции желающих с Зеленским президент Франции Макрон заявил, что европейцы намерены требовать усиления давления на Россию, а также хотят напомнить, дискуссии о сдаче украинских земель нельзя вести без участия Украины. Более того, то, что сейчас Москва предлагает Киеву, - это не мир, а капитуляция.

"Если мы будем слабы перед Россией, то вместе будем готовиться к конфликтам завтрашнего дня. И они коснутся украинцев. И давайте не будем заблуждаться: они могут коснуться и нас. Так что никакой слабости. По сути, мы хотим мира. Все, кто будет завтра в Вашингтоне, с самого начала выступали за мир. Но мы хотим прочного мира, мира, который ни при каких обстоятельствах не может быть капитуляцией, мира, который ни при каких обстоятельствах не может быть достигнут ценой безопасности европейцев".