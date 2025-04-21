"Создают допнагрузку на систему здравоохранения" - польские пациенты жалуются на украинцев

В польском обществе все больше растет недовольство украинскими беженцами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Welt.

Отмечается, что ни одна страна не принимала столько украинских беженцев, как Польша. В настоящее время в Польше проживает около 1,5 млн украинцев. Телеканал обращает внимание, что они имеют право на такое же медицинское обслуживание, как и польское население. По информации телеканала, в связи с этим поляки все больше жалуются на долгое ожидание приема у врача или на нехватку коек в больницах, виня в этом зачастую украинцев.

"Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или у них складывается впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше: симпатия к украинцам снижается, и не все рады тому, что так много людей остаются в Польше", - рассказал онколог из варшавской клиники Томаш Саросек.

Кандидат партии "Право и справедливость" на президентских выборах 2025 года Кароль Навроцкий подтвердил, что действительно получал сигналы о том, что граждане, приехавшие в Польшу из Украины, создают проблемы в очередях в больницах и поликлиниках. "Я считаю, что украинцы не должны жить в Польше лучше, чем поляки", - заявил он.