3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Спасатели эвакуировали 121 человека с канатной дороги на курорте Шымбулак
Автор:Редакция news.by
На горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане, расположенном на высоте 3,2 тыс. м над уровнем моря, остановилась канатная дорога, в связи с чем спасатели эвакуировали 121 человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили 21 человека из кабин, а также эвакуировали около 100 отдыхающих, заблокированных на Талгарском перевале.
"Пострадавших нет. Канатная дорога временно не работает, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении ведомства.
Фото: БЕЛТА