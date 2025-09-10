Спасатели эвакуировали 121 человека с канатной дороги на курорте Шымбулак

На горнолыжном курорте Шымбулак в Казахстане, расположенном на высоте 3,2 тыс. м над уровнем моря, остановилась канатная дорога, в связи с чем спасатели эвакуировали 121 человека, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.