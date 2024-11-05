ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Сотрудники сил специального назначения МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция вновь применила слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Протестующие не оказывали сопротивления стражам порядка. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все