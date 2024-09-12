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США активно стягивают войска к границам Союзного государства
Неонацисты и сегодня делают все, чтобы взять реванш за исторические поражения.
Штаты активно стягивают войска к границам Союзного государства. В Польше они разместили боевую и специальную технику бронетанковой бригады: 80 танков Abrams, около 130 БМП Bradley, а также сотни единиц другой техники.
Дело осталось за личным составом - и полноценная бронетанковая бригада уже сможет пойти в наступление. Рядом и аэродром, и железнодорожная ветка с новой станцией погрузки/выгрузки. За 30 лет "не расширения" НАТО на Восток подобные склады появились по всей Европе. В планах постройка еще нескольких.
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