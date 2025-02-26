США будут продавать "золотые карты" для переезда в страну за 5 млн долларов

Американский лидер отметил, что на получение таких карт смогут претендовать и российские бизнесмены. Новый тип виз по сути станет премиум-версией грин-карты. При этом действующая программа для зарубежных инвесторов будет закрыта.

По словам Трампа, деньги от продажи "золотых виз" пойдут на погашение дефицита бюджета страны. При этом министр торговли США пояснил, что кандидатам на эту визу все равно потребуется проходить проверку.