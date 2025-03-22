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США до переговоров с Россией планируют встретиться с Украиной в Эр-Рияде
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде 23 марта, за день до консультаций с Российской Федерацией. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пост в X корреспондента телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.
"Техническая команда США намерена встретиться с украинскими официальными лицами 23 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) перед дискуссиями 24 марта с Российской Федерацией", - написала Джейкобс со ссылкой на источники. По ее данным, госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц не поедут в Саудовскую Аравию на эти переговоры.
"Если в Эр-Рияде будет достигнут прогресс с российской командой, техническая команда США может снова встретиться с украинской командой позднее в понедельник., 24 марта", - указала корреспондент CBS News.
В свою очередь портал Diplomatic отмечает, что Вашингтон "стремится добиться достаточно быстрого прогресса, чтобы в кратчайшие сроки объявить о заключении соглашения о прекращении огня". В материале также утверждается, что США надеются "провести какого-либо рода трехстороннюю встречу уже во вторник, 25 марта".
Консультации экспертов РФ и США, как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоятся в Эр-Рияде 24 марта. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. При этом уточнялось, что речь пойдет о черноморской инициативе.
Как заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, внешнеполитическое ведомство США не намерено раскрывать имена участников американской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по Украине. В четверг, 20 марта, в интервью телеканалу ABC News спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что в американскую делегацию войдут члены его команды, представители команды Уолтца, а также руководитель отдела политического планирования Госдепа Майкл Энтон. Ожидается, что в делегацию войдет и старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик. Он был в аппарате Уолтца, когда тот был членом Палаты представителей Конгресса.