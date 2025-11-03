3.68 BYN
США готовятся к испытаниям баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд
Автор:Редакция news.by
В США готовятся к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.
Запуск станет первым после решения президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Об этом сообщает издание Newsweek.
Запуск проведут с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета будет запущена в направлении полигона противоракетной обороны США на Маршалловых островах.