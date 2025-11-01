3.70 BYN
США готовятся к испытаниям ядерного оружия
Министр войны США Пит Хегсет поддержал директиву Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он заявил, что его ведомство будет сотрудничать с Министерством энергетики в вопросе проведения тестирования ядерного оружия впервые за 30 лет.
Пит Хегсет, министр войны США:
"Президент Трамп дал четкое указание: нам необходим надежный потенциал ядерного сдерживания. Это основа нашего сдерживания. И поэтому понимание ситуации и возобновление испытаний - очень ответственный путь для достижения этой цели. Я считаю, что ядерный конфликт становится менее вероятным, если ты знаешь, чем располагаешь, и убежден, что это работает должным образом. Так что это верное направление. Мы быстро разворачиваем работу. И Америка обеспечит наличие у нас самого мощного, самого современного ядерного арсенала, чтобы мы обеспечивали мир через силу".
Ряд американских политиков и экспертов раскритиковали предложение Трампа. Многие опасаются, что возобновление ядерных испытаний разрушит глобальные нормы и предоставит повод другим странам для испытаний собственного ядерного потенциала.