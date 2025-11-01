США готовятся к испытаниям ядерного оружия

Министр войны США Пит Хегсет поддержал директиву Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он заявил, что его ведомство будет сотрудничать с Министерством энергетики в вопросе проведения тестирования ядерного оружия впервые за 30 лет.

"Президент Трамп дал четкое указание: нам необходим надежный потенциал ядерного сдерживания. Это основа нашего сдерживания. И поэтому понимание ситуации и возобновление испытаний - очень ответственный путь для достижения этой цели. Я считаю, что ядерный конфликт становится менее вероятным, если ты знаешь, чем располагаешь, и убежден, что это работает должным образом. Так что это верное направление. Мы быстро разворачиваем работу. И Америка обеспечит наличие у нас самого мощного, самого современного ядерного арсенала, чтобы мы обеспечивали мир через силу".