США грозят пошлинами покупателям иранской нефти

США объявили о том, что готовы ввести 25-процентные пошлины на товары всех стран, которые закупают иранскую нефть. Речь идет именно о возможности: вводить тарифы или нет - решать будет Дональд Трамп.

Примечательно, что сделано заявление сразу после старта непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Очевидно американцы путем экономического давления хотят добиться от иранцев большей уступчивости.

Крупнейшим покупателем иранской нефти является Китай. Ему отгружают до 90 % черного золота, идущего на экспорт. Именно этот факт заставляет подозревать, что американские пошлины не более чем угроза.