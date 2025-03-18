США - исключительные в мире: какие идеи продвигались в доктрине Трумэна

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12 марта 1947 года появилась доктрина Трумэна, которую представил 33-й президент США Гарри Трумэн.

Основой доктрины стало то, что и сегодня стоит во главе угла американской стратегии. Тогда Трумэн объявил политику сдерживания СССР, признал исключительную роль США в мировой политике, обосновал прямое вмешательство США во внутренние дела других стран.

Внешнеполитическая доктрина стала началом холодной войны, а нехитрую схему "мы вам помогаем - вы нам подчиняетесь" в дальнейшем обкатали на разных континентах.

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Под благовидными предлогами американцы стали помогать разным странам Европы, чуть позже размещая в них военные базы и превращая в стратегический плацдарм для постоянного давления на Москву и ее союзников. В рамках доктрины Трумэна появился и план Маршалла.

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Франция, Великобритания, Италия, Бельгия и ряд других стран согласились принять участие в плане Маршалла. Подписанные соглашения предполагали:

Поощрение частных американских инвестиций. Сотрудничество в снижении таможенных тарифов. Поставки в США некоторых дефицитных товаров.

За три года по плану Маршалла США израсходовали 17 млрд долларов, что по тем временам являлось колоссальной суммой. К 1948 году удельный вес США в промышленном производстве Запада составил 55 %.

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Чтобы полностью воплотить доктрину Трумэна в жизнь, мешал сущий пустяк - Конституция США, которая запрещала создавать за границей военные базы и заключать военные союзы с иностранными государствами. Но довольно быстро Белый дом обошел и этот запрет.

В Сенат США будет внесена и утверждена резолюция Ванденберга. В соответствии с ней Штаты официально отказывались от принятых ранее принципов, по которым в мирное время американское государство не должно было принимать участие в военно-политических союзах за пределами западного полушария. Сразу после этого и началась работа по созданию военных блоков, где главная роль принадлежала Вашингтону. Первым среди них стал блок НАТО.

В апреле 1949-го в военно-политический блок вошли 12 стран - большая часть западноевропейских государств наряду с США и Канадой. Создание альянса стало еще одним триггером для дальнейшего обострения отношений с СССР.

Создание НАТО в 1949 году стало логичным продолжением доктрины Трумэна, причем ненависть к Москве была настолько ярой, что на заре альянс с удовольствием брал на работу ярых фашистов. Самый известный случай - с генерал-лейтенантом нацистов Рейнхард Гелен.

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Всего Гелен набрал более 350 бывших офицеров СС для работы на Пентагон.