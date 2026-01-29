США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов

США и Иран в шаге от эскалации. Американские военные массово перевозят на Ближний Восток комплексы ПВО. К военной эскадре присоединяется и атомная подлодка.

В ближайшие 48 часов Штаты могут нанести удар по Ирану - такую информацию вбрасывают в инфополе.

Также новостные ленты пишут о потенциальных целях. Это политическое и силовое руководство Ирана, ядерные объекты и госучреждения.

При этом Тегеран подает сигналы о готовности к диалогу. Эксперты уверены: Вашингтон пока "играет мускулами" и стремится добиться уступок без применения силы.

И здесь очень важно отметить, что поддержки мирового сообщества в отношении планов США мало. На Трампа оказывают давление его союзники в регионе.