США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов
США и Иран в шаге от эскалации. Американские военные массово перевозят на Ближний Восток комплексы ПВО. К военной эскадре присоединяется и атомная подлодка.
В ближайшие 48 часов Штаты могут нанести удар по Ирану - такую информацию вбрасывают в инфополе.
Также новостные ленты пишут о потенциальных целях. Это политическое и силовое руководство Ирана, ядерные объекты и госучреждения.
При этом Тегеран подает сигналы о готовности к диалогу. Эксперты уверены: Вашингтон пока "играет мускулами" и стремится добиться уступок без применения силы.
И здесь очень важно отметить, что поддержки мирового сообщества в отношении планов США мало. На Трампа оказывают давление его союзники в регионе.
Арабские монархии считают, что нападение на Иран может привести к хаосу и военному пожару, который выйдет за пределы региона.