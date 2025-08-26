Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США могут ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах

Белый дом может ввести санкции против ЕС или представителей европейских стран, ответственных за введение закона о цифровых услугах.

По информации Reuters, администрация Трампа обязала своих дипломатов в Европе активизировать усилия по противодействию данному закону, а также начать лоббистскую кампанию для формирования европейской оппозиции этому документу.

В США полагают, что данный закон подавляет свободу слова и налагает значительные дополнительные расходы на американские технологические компании.

ЕСсанкцииСША