США могут ввести санкции против ЕС из-за закона о цифровых услугах

Белый дом может ввести санкции против ЕС или представителей европейских стран, ответственных за введение закона о цифровых услугах.

По информации Reuters, администрация Трампа обязала своих дипломатов в Европе активизировать усилия по противодействию данному закону, а также начать лоббистскую кампанию для формирования европейской оппозиции этому документу.