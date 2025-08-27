3.69 BYN
США не поддержали заявление о голоде в Газе
США единственными из всех 15 членов Совета Безопасности ООН не поддержали заявление о голоде в Газе. Заместитель постпреда Словении при организации отметила - присоединившиеся к заявлению члены совета призывают Израиль снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Газу и остановить операцию по захвату города. Также члены Совбеза, за исключением США, призвали к прекращению огня в Газе и освобождению заложников.
Конфликт на Ближнем Востоке приобретает новые черты эскалации. Сирийские телеканалы сообщают о высадке израильского десанта в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. ЦАХАЛ нанес как минимум девять авиаударов по военным объектам. Информация об ущербе не приводится. Ранее Израиль атаковал энергетические объекты в йеменской столице Сане.