США после катастрофы в Вашингтоне создадут новую систему для авиадиспетчеров

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что после столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне в США создадут новую систему, которую будут применять авиадиспетчеры, пишет ТАСС.

"Думаю, мы соберемся и сделаем отличную компьютеризированную систему для наших вышек управления воздушным движением. Совершенно новую", - сказал американский лидер, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе.

По словам Трампа, в США "израсходовали миллиарды и миллиарды долларов, пытаясь модернизировать устаревшую, нефункционирующую систему". Как полагает американский лидер, следовало "потратить меньше денег и создать отличную систему, которую бы сделали две или три компании". По его словам, ранее этим занимались "39 компаний".

Говоря о столкновении пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне, Трамп отметил: "Вероятность такого происшествия очень мала даже без надлежащего контроля. Нам нужен надлежащий контроль". "У нас устаревшее оборудование. По каким-то причинам не было достаточно персонала", - отметил он, говоря о вышке управления воздушным движением. - Думаю, вертолет был высоко. И мы выясним, что именно произошло". "Было сделано много ошибок. И это не должно повториться", - подчеркнул он.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в столице США Конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.