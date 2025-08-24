США поставят Киеву дальнобойное оружие с дальностью поражения 450 км

Вашингтон, несмотря на начатые мирные переговоры, продолжает спонсировать Киев вооружениями. США одобрили продажу Украине 350 ракет увеличенного радиуса атаки. Дальность их поражения может достигать 450 км. В распоряжение ВСУ они должны поступить через 6 недель, пишет Wall Street Journal.