США поставят Киеву дальнобойное оружие с дальностью поражения 450 км
Автор:Редакция news.by
Вашингтон, несмотря на начатые мирные переговоры, продолжает спонсировать Киев вооружениями. США одобрили продажу Украине 350 ракет увеличенного радиуса атаки. Дальность их поражения может достигать 450 км. В распоряжение ВСУ они должны поступить через 6 недель, пишет Wall Street Journal.
Ракеты вошли в пакет военной помощи стоимостью 850 млн долларов. В основном его оплатили европейские страны.