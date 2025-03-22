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США разрабатывают новейший истребитель шестого поколения F-47
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3.22025-03-22T09:21:16.000000Z00
США разрабатывают новейший истребитель шестого поколения F-47. Его скорость полета превысит 2 200 км/ч. Истребитель сможет действовать в связке с беспилотниками и будет практически невидимым для систем обнаружения.
О создании машины лично заявил американский президент Дональд Трамп, отметив, что Соединенные Штаты первыми в мире получат вооружение с подобными характеристиками.
Прототип F-47 в течение 5 лет выполнял секретные полеты. Претворить проект в жизнь поручено компании "Боинг".