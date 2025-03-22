Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США разрабатывают новейший истребитель шестого поколения F-47

США разрабатывают новейший истребитель шестого поколения F-47. Его скорость полета превысит 2 200 км/ч. Истребитель сможет действовать в связке с беспилотниками и будет практически невидимым для систем обнаружения.

О создании машины  лично заявил американский президент Дональд Трамп, отметив, что  Соединенные Штаты первыми в мире получат вооружение с подобными характеристиками.

Прототип F-47 в течение 5 лет выполнял секретные полеты. Претворить проект в жизнь поручено компании "Боинг".

СШАТрампистребители