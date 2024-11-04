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США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
Автор:Екатерина Тихомирова
Новоизбранный президент США Дональд Трамп говорил, что прекратит украинский конфликт за сутки. Но этих суток его решила лишить администрация нынешнего лидера Белого дома Байдена - демократы пошли ва-банк, пока у власти до 20 января - даты инаугурации. Байден, судя по всему, разрешил удары дальнобойными ракетами вглубь России.
Сообщила об этом западная пресса - сначала New York Times. Речь о тактических баллистических ракетах ATACMS. Отмечается, Киев сможет использовать их для ударов по Курской области, однако впоследствии могут быть санкционированы и другие места на российской территории.
Пока ни Пентагон, ни Белый дом информацию никак не комментируют. Выглядит все крайне загадочно, разве что политики, избрав излюбленный метод угроз и бравад, в соцсетях комментируют и приветствуют это. Например, президент Литвы Гитанас Науседа:
"Этот день настал. Украина теперь может атаковать военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент в борьбе с агрессором-Россией. Мир не может быть достигнут через слабость. Мир - награда сильным. Оставайся сильной, Украина!"
По данным агентства Reuters, Украина планирует провести свои первые дальнобойные атаки уже в ближайшие дни. Примечательно, что французская Figarо удалила из своей статьи заявление о разрешении Лондона и Парижа бить по России ракетами. Впрочем, решать все равно будут Штаты за подписью пока еще Байдена.
А теперь обратим внимание. Какова схема? Несколько месяцев Белый дом отказывается удовлетворять ракетные желания Зеленского. Якобы вызывает опасения эскалация конфликта. Киев буквально в истерике осуждает отказ.
Когда бумаги, казалось бы, убраны в дальний ящик, проходят выборы, и тут администрация Байдена его одобряет. По аналогичной схеме происходили и поставки HIMARS, Abrams и F-16. Сначала заявляли, после отказывали, а потом поставляли. Положения дел для Киева это не меняло, однако в текущем случае конфликт действительно угрожает мировым противостоянием. Трамп-младший назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России.
Кстати, еще в октябре российский лидер Владимир Путин заявлял, что Минобороны РФ изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары западными вооружениями по территории России.
Он также отметил, выдают разрешение западники не Украине, а себе. Киевский же режим не в состоянии самостоятельно наносить высокоточные удары вглубь России, а технической возможностью для этого обладают только военные НАТО. И если это решение будет принято, это будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине.
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