Новоизбранный президент США Дональд Трамп говорил, что прекратит украинский конфликт за сутки. Но этих суток его решила лишить администрация нынешнего лидера Белого дома Байдена - демократы пошли ва-банк, пока у власти до 20 января - даты инаугурации. Байден, судя по всему, разрешил удары дальнобойными ракетами вглубь России.

Сообщила об этом западная пресса - сначала New York Times. Речь о тактических баллистических ракетах ATACMS. Отмечается, Киев сможет использовать их для ударов по Курской области, однако впоследствии могут быть санкционированы и другие места на российской территории.

Пока ни Пентагон, ни Белый дом информацию никак не комментируют. Выглядит все крайне загадочно, разве что политики, избрав излюбленный метод угроз и бравад, в соцсетях комментируют и приветствуют это. Например, президент Литвы Гитанас Науседа:

"Этот день настал. Украина теперь может атаковать военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент в борьбе с агрессором-Россией. Мир не может быть достигнут через слабость. Мир - награда сильным. Оставайся сильной, Украина!"

По данным агентства Reuters, Украина планирует провести свои первые дальнобойные атаки уже в ближайшие дни. Примечательно, что французская Figarо удалила из своей статьи заявление о разрешении Лондона и Парижа бить по России ракетами. Впрочем, решать все равно будут Штаты за подписью пока еще Байдена.

А теперь обратим внимание. Какова схема? Несколько месяцев Белый дом отказывается удовлетворять ракетные желания Зеленского. Якобы вызывает опасения эскалация конфликта. Киев буквально в истерике осуждает отказ.

Когда бумаги, казалось бы, убраны в дальний ящик, проходят выборы, и тут администрация Байдена его одобряет. По аналогичной схеме происходили и поставки HIMARS, Abrams и F-16. Сначала заявляли, после отказывали, а потом поставляли. Положения дел для Киева это не меняло, однако в текущем случае конфликт действительно угрожает мировым противостоянием. Трамп-младший назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России.

Кстати, еще в октябре российский лидер Владимир Путин заявлял, что Минобороны РФ изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары западными вооружениями по территории России.