США склоняют Украину к уступкам в отношении Донбасса
Автор:Редакция news.by
США усилили давление на Украину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.
В материале отмечается: администрация Дональда Трампа склоняет Киев к уступкам в отношении Донбасса. Однако "незалежная" сначала хочет получить от Запада гарантии безопасности.
Также из публикации стало известно, что во время переговоров в Абу-Даби в феврале США призвали Украину провести президентские выборы до 15 мая. Вашингтон угрожал выйти из переговорного процесса, если Киев не будет готов к компромиссу.
Фото Sputnik