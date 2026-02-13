США склоняют Украину к уступкам в отношении Донбасса

США усилили давление на Украину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

В материале отмечается: администрация Дональда Трампа склоняет Киев к уступкам в отношении Донбасса. Однако "незалежная" сначала хочет получить от Запада гарантии безопасности.

Также из публикации стало известно, что во время переговоров в Абу-Даби в феврале США призвали Украину провести президентские выборы до 15 мая. Вашингтон угрожал выйти из переговорного процесса, если Киев не будет готов к компромиссу.