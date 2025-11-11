Трансатлантическая солидарность трещит по швам. Как сообщают СМИ, США требуют смягчить резолюцию ООН в отношении России в контексте конфликта в Украине.



Отмечается, что администрация Трампа настаивает на исключении из текста формулировок, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих присоединение Крыма и других регионов к России.



В декабре 2024 года США вместе с 77 другими странами проголосовали за этот документ. Теперь же Вашингтон настаивает на более широкой формулировке "война в Украине" - без упоминания о "территориальной целостности" или "агрессии".



Западные союзники Киева опасаются, что попытки Белого дома убрать из текста эти упоминания могут подорвать международный консенсус.