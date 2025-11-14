Национальный исторический музей представляет уникальную экспозицию "Внимание! Говорит Минск!"

Экспозиция "Внимание! Говорит Минск" собиралась около года. Проект представляет линию жизни национального радиоэфира от первых передач до современных технологий. В числе экспонатов редкие и уникальные материалы: фотографии, радиотехника, видео, первые образцы громкоговорителей. В биографической экспозиции акценты сделаны на интерактиве. Все желающие могут услышать голоса дикторов еще прошлой эпохи. Голос радио оживает благодаря фонотеке.

Вероника Себрукович, заведующая музеем истории белорусского кино Национального исторического музея Беларуси: "Для каждого посетителя какой-то предмет вызывает какие-то свои воспоминания, свои ассоциации. Если говорить по временному отрезку, то самый старый экспонат у нас на выставке 1930 года - репродуктор "Рекорд-1". Такая тарелка, которая вешалась или ставилась в доме. Это наиболее массовый такой репродуктор, который выпускался на разных заводах СССР".

Александр Храмой, директор Национального исторического музея: "Заходишь и сразу тебя поглощает атмосфера радио. Такое ощущение, что ты, как в мультиках показывают, в микрофон какой-то попал, в видеокамеру, там видишь, как это все проходит изнутри. Поэтому выставку тоже хотели сделать максимально понятной для разных категорий наших посетителей. В этом формате выставочный проект будет работать по 31 марта. Но дальше мы подумаем, как сделать так, чтобы проект жил вечно".