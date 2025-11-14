Белорусское радио готовится отметить вековой юбилей

15 ноября Белорусское радио отметит знаковую дату - вековой юбилей с начала вещания. За сто лет оно прошло путь от эфирных передач до современных мультимедийных форматов. А в канун праздника по всей стране проходят круглые столы, научно-практические конференции, творческие встречи.

Почти 100 лет их слушают в автомобилях, кафе, магазинах и салонах красоты. Радиоведущие часто остаются за кадром, но их голос знаком тысячам. Сегодня в Беларуси насчитывается 59 радиостанций, и еженедельно на белорусских FM-волнах более полутора миллиона слушателей.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Наши радиостанции слышат во всем мире благодаря новым технологиям. И второй момент, который, на мой взгляд, очень важен. Надо посмотреть, что сделала за последние годы Национальная ассоциация радиовещателей. Создан национальный радиоплеер, создан измеритель, который дает четкие данные по востребованности той или иной радиостанции".

Национальное радио - это FM-вещание, соцсети, видеохостинги, мессенджеры. Благодаря созданию гибридного и мультиплатформенного контента удается сохранять позиции и прирастать аудиторией.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Не так давно Белтелерадиокомпания организовала независимое исследование большого института. Мы хотели узнать, чем дышит Белорусское радио, на каком уровне оно находится по сравнению с соседними государствами, каковы их тенденции. Нам было очень приятно получить оценку независимых международных экспертов, в которой говорилось о том, что Белорусское радио находится на очень высоком уровне, заполнены все ниши, разнообразный и интересный контент".

Награждение лучших представителей отрасли

За каждым большим достижением стоят люди, для которых микшер, наушники, микрофон и компьютер - повседневность, а радиоэфир - дело жизни. Лучшие представители отрасли удостоены наград и благодарности за многолетний труд.

Поймать одну волну теперь можно и через письма. 14 ноября в здании Минского главпочтамта состоялось торжественное гашение тематической почтовой марки.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"К этому событию мы выпустили почтовую марку (ее тираж 18 тыс. экземпляров) и специальный маркированный конверт первого дня тиражом 500 экземпляров".

Экспозиция в Национальном историческом музее к юбилею радио

В Национальном историческом музее ленту жизни радиоэфира - от первых передач до современных технологий - показывают через экспозицию "Внимание! Говорит Минск!". Создавалась она около. Представлены редкие и уникальные материалы: фотографии, радиотехника, видео, первые образцы громкоговорителей, а еще голоса дикторов прошлой эпохи.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

"Мы это все хотели сделать для того, чтобы был понятен голос радио разных эпох, что интересовало людей. В этом формате выставочный проект будет работать по 31 марта. Но дальше мы подумаем, как сделать так, чтобы проект жил вечно".