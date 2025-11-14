Высокая оценка труда: Минск принимает IV форум тружениц села

Минск принимает IV форум тружениц села. Он объединит около 600 женщин, работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из всех регионов. Традиционное мероприятие проходит в Большом театре Беларуси.



В таких мероприятиях всегда приятно участвовать. У тружениц села темп работы очень высокий. Во-первых, сегодня, 14 ноября, было огромное количество мероприятий на форумных площадках, посещение памятных мемориальных мест.



Здесь собралось более 600 участниц из всех регионов страны. И хочется отметить, что их боевой задор и энергия действительно просто сражают наповал. Скоро торжественное награждение лучших тружениц села агропромышленного комплекса Беларуси.