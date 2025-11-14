3.68 BYN
Высокая оценка труда: Минск принимает IV форум тружениц села
Минск принимает IV форум тружениц села. Он объединит около 600 женщин, работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности из всех регионов. Традиционное мероприятие проходит в Большом театре Беларуси.
В таких мероприятиях всегда приятно участвовать. У тружениц села темп работы очень высокий. Во-первых, сегодня, 14 ноября, было огромное количество мероприятий на форумных площадках, посещение памятных мемориальных мест.
Здесь собралось более 600 участниц из всех регионов страны. И хочется отметить, что их боевой задор и энергия действительно просто сражают наповал. Скоро торжественное награждение лучших тружениц села агропромышленного комплекса Беларуси.
Список награждений действительно очень широкий. Наши участницы волнуются. После того как пройдет церемония награждения, наши труженицы посмотрят потрясающую постановку Большого театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан". Каждый раз программа меняется, а это значит, что действительно есть чем удивить и что показать.
Фото: БЕЛТА