Сезон ярмарок: торговые ряды развернутся в разных районах Минска в выходные

Широкий ассортимент фруктов и овощей предлагают минчанам на сельхозярмарках выходного дня. Торговые ряды в разных районах белорусской столицы развернутся 15 и 16 ноября. Самая большая площадка традиционно будет организована возле "Чижовка-Арены".

Наибольшим спросом у покупателей пользуется картофель, капуста, морковь, лук и свекла, а также яблоки и клюква, мясные и кондитерские изделия, мед, живая рыба. Свою продукцию в столицу привозят фермеры и сельхозпроизводители из разных регионов страны.