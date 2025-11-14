3.68 BYN
Сезон ярмарок: торговые ряды развернутся в разных районах Минска в выходные
Автор:Редакция news.by
Широкий ассортимент фруктов и овощей предлагают минчанам на сельхозярмарках выходного дня. Торговые ряды в разных районах белорусской столицы развернутся 15 и 16 ноября. Самая большая площадка традиционно будет организована возле "Чижовка-Арены".
Наибольшим спросом у покупателей пользуется картофель, капуста, морковь, лук и свекла, а также яблоки и клюква, мясные и кондитерские изделия, мед, живая рыба. Свою продукцию в столицу привозят фермеры и сельхозпроизводители из разных регионов страны.
Сезонные ярмарки будут работать в Минске до 7 декабря, если этому поспособствует погода.