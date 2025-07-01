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США усилили давление на Кубу

США ужесточили политику в отношении Кубы - соответствующее распоряжение отдал Дональд Трамп.

Оно предусматривает поддержку экономического эмбарго островного государства и противодействие мерам по его отмене в ООН, также американским ведомствам предписано препятствовать сделкам и соглашениям, экономически и политически выгодным Гаване. Министерству финансов и торговли США дан месяц на подготовку конкретных шагов по исполнению указаний Трампа.

В МИД Кубы ответили на действия американского президента, назвав их преступной политикой, нарушающей права целой нации.

ТрампКуба