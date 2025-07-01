США усилили давление на Кубу

Оно предусматривает поддержку экономического эмбарго островного государства и противодействие мерам по его отмене в ООН, также американским ведомствам предписано препятствовать сделкам и соглашениям, экономически и политически выгодным Гаване. Министерству финансов и торговли США дан месяц на подготовку конкретных шагов по исполнению указаний Трампа.