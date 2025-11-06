3.68 BYN
США введут ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна
Автор:Редакция news.by
В США массово сокращают авиарейсы на фоне рекордного шатдауна. Вашингтон намерен ввести ограничения на объемы авиаперевозок в некоторых крупных аэропортах страны и разрешить осуществлять космические запуски только в определенное время суток.
С 7 ноября в 40 крупнейших аэропортах США отменят 10 % запланированных рейсов. Сейчас в американских аэропортах - массовая нехватка квалифицированных авиадиспетчеров и других специалистов.