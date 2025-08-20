3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
США ввели санкции против еще 4 судей МУС
Автор:Редакция news.by
США ввели санкции еще против 4 судей Международного уголовного суда. Среди тех, кто стал объектом американских рестрикций, - представители Канады, Франции, островов Фиджи и Сенегала. Теперь все эти люди могут быть арестованы при появлении на территории США. Им закроют счета в американских банках.
Также с этими людьми запрещено сотрудничество любым американским учреждениям. Прежде аналогичным мерам воздействия подвергся председатель МУС и его заместитель.
Причиной санкций Вашингтон называет тот факт, что Международный уголовный суд возбудил дела против граждан США и Израиля без согласия этих государств.