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Американские заключенные выразили недовольство качеством тюремного питания

Заключенные сравнили еду с кормом для собак

И вот какой ответ им дал окружной шериф: "Если им не нравится еда, кого это волнует. Просто не нужно было попадать в тюрьму. Они хотят есть китайскую или итальянскую кухню? Для них это отель, что ли? Я теперь уберу масло из рациона и сэкономлю 100 тыс. долларов".

Как пишут американские СМИ, во многих тюрьмах США заключенных кормят едой ужасного качества. Проблема питания осужденных уже не раз становилась предметом судебных разбирательств.

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