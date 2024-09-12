Американские заключенные выразили недовольство качеством тюремного питания

И вот какой ответ им дал окружной шериф: "Если им не нравится еда, кого это волнует. Просто не нужно было попадать в тюрьму. Они хотят есть китайскую или итальянскую кухню? Для них это отель, что ли? Я теперь уберу масло из рациона и сэкономлю 100 тыс. долларов".