Стала известна полная расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

В Белом доме в пятницу состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время беседы между сторонами разгорелся спор с участием вице-президента США Джей-Ди Вэнсом. Об этом пишет ТАСС,

Вэнс: Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и Президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о конфликте…

Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде. Нет, нет (останавливает Зеленского). Вы много говорили. Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам.

Зеленский: Господин Президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете.

Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам, через этого глупого Президента, 350 миллиардов долларов (Зеленский пытается перебивать). Мы дали вам военное оборудование. И ваши люди храбры, но они использовали наше военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели. За три дня.

Зеленский: Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.

Трамп: Это будет очень сложно вести дела вот так. Опять же, просто скажите "спасибо".

Зеленский: Я много раз говорил слова благодарности американскому народу.

Вэнс: Примите, что существуют разногласия, и давайте решать их в законном порядке, а не пытаться разбираться через американские СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.

Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого".

Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю - берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня. Потому что вы получите прекращение огня быстрее, чем (неразборчиво).

Зеленский: Спросите наших людей об этом…

Трамп: Это было не при мне. Это было при парне по имени Байден, который не является умным человеком. Это было с Обамой. Простите. Это было с Обамой, который дал вам простыни, а я дал вам "Джавелины".

Я дал вам "Джавелины", чтобы уничтожать все эти танки. Обама дал вам простыни. Фактически, можно сказать так: "Обама дал простыни, а Трамп дал “Джавелины".

Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт.