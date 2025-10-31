Стали известны подробности отмены встречи лидеров Путина и Трампа в Будапеште

Стали известны подробности отмены встречи лидеров России и США в Будапеште. По информации Financial Times, Вашингтон отказался от участия в саммите после предоставления российской стороной меморандума с условиями завершения украинского конфликта. Они включали в себя территориальные уступки Киева, сокращение численности ВСУ, а также требование гарантий о неприсоединении Киева к НАТО.



В результате последующего телефонного разговора между главами МИД России и США американский представитель пришел к выводу, что Москва имеет жесткую позицию и четкое видение условий завершения конфликта.



Однако в Вашингтоне это назвали неготовностью к переговорам. Между тем пресс-секретарь Путина Песков не стал комментировать публикацию FT о якобы отмене встречи Путина и Трампа, напомнив формулировки МИД РФ и Госдепа США.