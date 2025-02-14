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Стало известно о шпионском ПО, попадающем в телефоны через PDF-файлы в WhatsApp

Стало известно о шпионском ПО, попадающем в телефоны через PDF-файлы в WhatsApp

МВД России предупредило о том, что в мессенджере WhatsApp выявлена серьезная проблема, которая позволяет шпионскому программному обеспечению проникать в устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам - установка вируса происходила автоматически.

общество