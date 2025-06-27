Стамбул готов принять третий раунд переговоров по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил: республика готова принять в Стамбуле третий раунд переговоров по Украине. Он также сообщил, что обсудил со сторонами конфликта решения, принятые во втором раунде, и сослался на заявление Владимира Путина, сделанное на пресс-конференции по итогам визита в Минск.



Президент России заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров в Стамбуле. По его словам, предметом переговоров должно стать обсуждение меморандумов двух стран, которые он назвал "абсолютно противоположными", уточнив, что "переговоры для того и организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения".