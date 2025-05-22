"Старая проблема дефицита демократии": почему глава ЕК не получила наказание по делу о вакцинах

"Это старая проблема дефицита демократии в Европейском союзе. Если мы говорим про индивидуальные страны, то там есть аудит, там есть возможности провести независимый контроль, парламентский контроль использования средств. Европейский союз функционирует совершенно по-другому. Мы не избираем Европейскую комиссию, она не отвечает перед обществом".

Правозащитник также вспомнил о скандале с главным бухгалтером Европейского союза Мартой Андреасен. Как только она начала говорить о том, что Европейскому союзу нужен аудит, потому что его 50 лет не было, ее сразу же уволили. "То есть над этой институцией нет демократического контроля. Европейский парламент избирается гражданами Европейского союза, но это совершенно аморфное образование, где люди получают огромные зарплаты, фантастические, и роль этих людей заключается в том, чтобы они всегда соглашались", - заметил доктор юридических наук.